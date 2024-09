"Real"da ağır zədə - Sıradan çıxdı

“Real Madrid” Cude Bellinghemdən sonra Dani Seballosun da zədələndiyi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu “Real Madrid”in La Liqanın 4-cü həftəsində Mbappenin qolları ilə “Real Betis”i 2:0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda zədələnib. İspan yarımmüdafiəçi xeylax meydanlardan uzaq qalacaq. İki yarımmüdafiəçinin sıradan çıxması Arda Gülerin yerini əsas heyətdə möhkəmlətməsi üçün fürsət yaranıb.

Qeyd edək ki, “Real Betis” oyununda Dani Ceballos Arda Gülerin yerinə yerinə ilk 11-də oyuna başlamışdı. 4 oyundan iki qələbə qazanan və iki heç-heçə edən “Real Madrid” 8 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb.

