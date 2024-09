Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi dünyasını dəyişib.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə universitetdən bildirilib. Məlumata görə, universitetin Xarici dillər fakültəsinin “Roman-german dilləri” kafedrasında Fransız dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərmiş Hidayət Əkbərov uzun zaman davam edən xəstəlik səbəbindən vəfat edib.

41 yaşlı baş müəllim 2 proqram və 15 elmi məqalənin müəllifi imiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.