"Taxt Oyunları"nın geyimləri hərraca çıxarılır - FOTO

Səkkiz sezonu ilə bir çox rekordlara imza atan 'Game of Thrones' serialında istifadə edilən geyimlər hərraca çıxarılır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, oktyabr ayında "Heritage Auctions" vasitəsilə keçiriləcək hərracda “Taxt Oyunları” kainatından olan böyük geyimlər, aksesuarlar və dəstlər kolleksiyası satışa çıxarılacaq.

900-dən çox əşyanın yer aldığı hərraca serialın məşhur "Dəmir Taxt"ının əridilmiş versiyası, Jaime Lannisterin tam zireh və qılınc kostyumu, White Walkers üçün istifadə edilən protez dişlər kimi nadir əşyalar daxil olacaq.

Başlanğıc təkliflər 500-20.000 ABŞ dolları arasında olacaq.

