Azərbaycanın paraüzgüçüsü Raman Saley Fransada keçirilən Paris-2024 Yay Paralimpiya Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paraüzgüçümüz Raman Salei S12 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə sərbəst üzmə üsulunda 53.65 nəticə ilə üçüncü pillədə qərarlaşaraq fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

Qeyd edək ki, o, daha əvvəl S12 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə üsulunda gümüş medal qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.