"Google Fotolar"da yeni funksiya istifadəyə verilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu yeni funksiya istifadəçilərə süni intellektlə söhbət edərək foto və videoları axtarmağa imkan verəcək. Funksiya hazırda yalnız ingilis dilini dəstəkləyir. Eyni zamanda istifadəçilər axtardıqları şəkil üçün filtrləmə seçimlərindən də istifadə edə biləcəklər.

"Google" tərəfindən edilən açıqlamaya görə, hazırda yalnız ingilis dilini dəstəkləyən funksiyanın əhatə dairəsinin nə vaxt genişlənəcəyi məlum deyil.

