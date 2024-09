Şuşa şəhər 1 nömrəli məktəb yeni tədris ilinə hazır vəziyyətə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər Baku TV-də yayımlanıb.

Qeyd edək ki, müasir standartlara cavab verən Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb 960 şagird yerlikdir, üç mərtəbə, beş blokdan ibarətdir. Məktəbdə 24 nəfərlik 40 sinif otağı, kitabxana, oxu zalı, STEAM mərkəzi, gənclərin ibtidai hərbi hazırlığı, musiqi, tibb və iaşə kabinetləri var.

