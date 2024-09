"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə bütün biletlər satılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yarışa olan maraq gözləntiləri üstələyib:

"Azarkeşlərin böyük marağı səbəbindən bu il Bakı yarışının 8 tribunasına "Zəfər" və "Qız Qalası" tribunaları əlavə edilib. Yarış tribunalarının ümumi tutumu ötən ilə nisbətdə 35 faiz artırılıb".

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 13-15-i aralığında baş tutacaq.

