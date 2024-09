Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

1 avqust 2024-cü il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il əvvələ nisbətən 2581 nəfər və ya 0,6 faiz artaraq 469 min 853 nəfərə çatıb.

Bu ilin yanvar-iyul aylarında muxtar respublikada 2153 doğulan körpə qeydə alınıb, ölənlərin sayı isə 1285 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.