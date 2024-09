Bakıda ötmə üçün yaxşı imkanlar var - Aleks Elbon

Bakıda yarışmaçıları bir çox stasionar yollardan sonra ilk küçə mərhələsi gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Williams” komandasının pilotu Aleks Elbon “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran Prisi ərəfəsində deyib.

O, Bakıda şəhər trekində maraqlı və qabaqcadan proqnozlaşdırıla bilinməyən yarış olacağını və bu yarışı səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.

“Bakıdakı trekin yaxşı ritmi var, onunla yaxşı tanışam və məmnuniyyətlə mərhələyə hazırlaşıram. Yenilənmiş avtomobili başqa tipli trekdə sınaqdan keçirmək və onun müxtəlif şəraitlərdəki performansını qiymətləndirmək fürsətini səbirsizliklə gözləyirəm. Adətən bu yarış maraqlı və gözlənilməz olur, trekin yaxşı ötmə imkanları var və bu həftəsonu bundan istifadə etməyə ümid edirik”, - Elbon söyləyib.

