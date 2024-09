KXDR Yaponiya dənizinə doğru naməlum ballistik raket atıb .

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yonhap xəbər agentliyi Cənubi Koreya ordusuna istinadən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, raketin uçuş məsafəsi və hündürlüyü barədə məlumat verilməyib.

Məlumatına görə, ölkə yeni “Hwasong-11da-4.5” taktiki ballistik raketini uğurla sınaqdan keçirib. Raket 4,5 ton ağırlığında ultra böyük döyüş başlığına malikdir.

Şimali Koreya bundan əvvəl iyulun 1-də də ballistik raketlər buraxmışdı.



