Rusiyalı televiziya jurnalisti Nikolay Svanidze 70 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Moskovski Komsomolets” nəşri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son illər Svanidze ağır xəstə olub. Ona beyin işemiyası diaqnozu qoyulub.

Qeyd edək ki, 1991-ci ildən Svanidze bir sıra tarixi televiziya proqramlarının və filmlərinin müəllifi və aparıcısı olub.



