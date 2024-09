“Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler EA FC 25-in ona verdiyi reytinqə etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,“Real Madrid”in ulduzlarının bir araya gəldiyi tədbirdə Arda Gülerin reytinqi gündəmə gəlib. O reytinqinin az olduğunu ifadə edib.

- Arda Güler: "Zərbə gücüm 85 olar yəqin"

- Klub rəsmisi: "Zərbədə 85?"

- Arda Güler: "6 zərbə, 6 qol"

- EA FC oyun rəsmisi: "Zərbə gücü 73"

- Arda Güler: "Bu adamlar heç oyunlara baxmır"

