Trampa tərəfdarlarından qeyri-adi dəstək - FOTO

ABŞ-nin keçmiş prezidenti və Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trampın tərəfdarları son günlər sosial media platforması X-i pişik və ördək şəkilləri ilə doldurublar.

Metbuat.az bildirir ki, Donald Trampın seçiciləri ölkədə istəmədikləri mühacirlərin pişik və ördək yediyi iddiasından sonra Trampın pişik və ördəkləri xilas etdiyini göstərən ironik süni intellekt məzmunu yaradıblar.

Bəzi (ehtimal ki, saxta) media xəbərlərinə görə, Ohayo ştatının Kanton şəhərində 27 yaşlı bir qadının keçən ay bir pişiyi öldürdüyü və onun bir hissəsini yeməyə çalışdığı iddia edilir. Trump tərəfdarları da bu hekayəni dəstəkləyən saxta link paylaşıblar. Digər tərəfdən, ifrat sağçıların təkidlərinə baxmayaraq, qadının Haitidən olan mühacir olduğuna dair heç bir sübut yoxdur.

Tramp tərəfdarları indi bu iddianı bütöv bir əyləncə mövzusuna çeviriblər. Buna görə də onlar X-i Trampın günahsız ördəkləri və şirin pişikləri xilas etdiyinin süni intellekt şəkilləri ilə doldurmağa davam edirlər.

