"Apple" bu "iPhone" telefonlarını bloklayacaq

"Apple" şirkəti bəzi "iPhone" telefonlarını bloklayacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin qərarı oğurlanmış ehtiyat hissələrindən yığılmış "iPhone" telefonlarını əhatə edir. Bildirilir ki, bununla bağlı "iOS 18 RC" (Release Candidate) versiyasında artıq xəbərdarlıq çıxıb.

Məlumatda deyilir ki, "iPhone" telefonuna digər cihazdan qanunsuz şəkildə əldə edilmiş detal quraşdırılarsa, şirkət telefonu bloklaya bilər.



Telefona oğurlanmış ekran quraşdırılarsa, "Ekran sahibinə bağlıdır" deyə telefonda xəbərdarlıq gələcək. Yeni qərar telefonun digər detallarını da əhatə edir.

