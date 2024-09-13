"Apple" bu "iPhone" telefonlarını bloklayacaq

"Apple" bu "iPhone" telefonlarını bloklayacaq
21:43 13 Sentyabr 2024
147 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

"Apple" şirkəti bəzi "iPhone" telefonlarını bloklayacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin qərarı oğurlanmış ehtiyat hissələrindən yığılmış "iPhone" telefonlarını əhatə edir. Bildirilir ki, bununla bağlı "iOS 18 RC" (Release Candidate) versiyasında artıq xəbərdarlıq çıxıb.

Məlumatda deyilir ki, "iPhone" telefonuna digər cihazdan qanunsuz şəkildə əldə edilmiş detal quraşdırılarsa, şirkət telefonu bloklaya bilər.

Telefona oğurlanmış ekran quraşdırılarsa, "Ekran sahibinə bağlıdır" deyə telefonda xəbərdarlıq gələcək. Yeni qərar telefonun digər detallarını da əhatə edir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Front-end" sahəsində trendlər və təhsil:

"Front-end" sahəsində trendlər və təhsil: Developer sorğusunun tənqidi nəticələri

13 Sentyabr 2024 17:16
Yeni "iPhone 16" təqdim edildi -

Yeni "iPhone 16" təqdim edildi - FOTO

09 Sentyabr 2024 22:45
Teleqram bu funksiyaları bağladı

Teleqram bu funksiyaları bağladı

07 Sentyabr 2024 03:28
"Google"da axtarışla bağlı yenilik

"Google"da axtarışla bağlı yenilik

06 Sentyabr 2024 14:44
Xroniki ağrıları kəsən cihaz hazırlandı

Xroniki ağrıları kəsən cihaz hazırlandı

05 Sentyabr 2024 14:28
"Youtube"da videolarla bağlı yenilik

"Youtube"da videolarla bağlı yenilik

05 Sentyabr 2024 12:14
Rusiya Federasiyasında dezinformasiyaya qarşı mübarizə tədbirləri
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Kərimi toydan çıxandan sonra döyüblərmiş -

13 Sentyabr 2024 23:02

Avropa nəhəngi Ardanı almaq üçün böyük təzyiq qurdu -

13 Sentyabr 2024 22:53

“iPhone” istifadəçilərinin nəzərinə -

13 Sentyabr 2024 22:51

“Aztelekom” internet probleminin həlli yolunu açıqladı

13 Sentyabr 2024 22:42

Rafiq İbrahimov vəfat etdi -

13 Sentyabr 2024 22:40

Üç bürcün çətin günləri bitdi -

13 Sentyabr 2024 22:31

​Rusiya Donetsk vilayətində 8 yaşayış məntəqəsini ələ keçirdi

13 Sentyabr 2024 22:28

Birinci Azərbaycan-Rusiya maliyyə dialoqu keçirildi

13 Sentyabr 2024 22:04

Bakı yollarında yeni zolaq salınır -

13 Sentyabr 2024 22:03

"Apple" bu "iPhone" telefonlarını bloklayacaq

13 Sentyabr 2024 21:43