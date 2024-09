"Qalatasaray" Macarıstan millisinin üzvü Roland Şallai ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi hücumameyilli yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalayıb. Bu transfer "sarı-qırmızılar"a 6 milyon avroya başa gəlib.

Qeyd edək ki, Şallai son olaraq 2018-2024-cü illərdə Almaniyanın "Frayburq" klubunda çıxış edib.

