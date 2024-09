Ürəyinizdə problem olduğunu göstərən üç əlamət

Kişilərdə infartk zamanı sinədə ağrı olsa da, xüsusən qadınlar və diabetli insanlar sinədə narahatlıq hiss etmirlər. Çox vaxt ağrı hiss etmələrinə mane olan sinir zədələri var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bunu ürək cərrahı Basel Ramlavin deyib. O qeyd edib ki, digər ürək xəstəlikləri müxtəlif yollarla özünü göstərə bilər:

Sinə içində sıxılma hissi

Ürək döyüntüsü ilə qarşılaşan insanlar simptomlarını maraqlı və müxtəlif yollarla təsvir edirlər. Bəziləri deyirlər ki, sinələrində qızıl balıq fırlanırmış kimi hiss edirlər. Bu cür qəribə hissləri həkiminizlə müzakirə etmək vacibdir. Atrial fibrilasiya kimi ürək ritm pozğunluğunuz ola bilər. Və aritmiya artıq bir simptom deyil, diaqnozdur.

Tinnitus

Əgər sizdə pulsatil tinnitus varsa, bir və ya hər iki qulağınızda fit və ya vurma kimi ritmik səslər eşidirsinizsə, bu da atipik ürək simptomudur. Bəzən ürək-damar simptomlarına heç də bənzəməyən, lakin xəstəliyin təzahürü ola bilən periferik simptomlar var.

Bu səs karotid arteriya stenozu, qan damarlarının daralması və ya nadir bir damar xəstəliyi, fibromuskulyar displaziya barədə siqnal verə bilər. Sonuncu halların 90%-dən çoxunda qadınlara təsir göstərir və tıxanmış və yırtılmış arteriyalar, həmçinin anevrizmalarla əlaqələndirilə bilər.

Gəzinti zamanı ayaqlarda ağrı və ya yorğunluq

Ayaqlarda ürək-damar sistemi haqqında çoxlu ipucu var. Məsələn, periferik arteriya xəstəliyi (PAD) qanı ürəkdən ayaqlara aparan arteriyaların tıxanması zamanı baş verir. Bu, infarkt, vuruş və vaxtından əvvəl ölüm riskinin artması ilə əlaqələndirilir. Semptomlar bir və ya iki həftə ərzində yox olmazsa, həkiminizə müraciət edin. O, çox güman ki, fiziki müayinə və ayaqlarda və qollarda qan təzyiqini ölçən ayaq biləyi-brakial indeks testi keçirəcək.

