Bakıda 50 nömrəli marşrut avtobusunda baş verən maraqlı hadisə sosial şəbəkələrdə maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərnişinlərdən biri avtobusda saz çalmağa başlayıb. Sərnişinin gözlənilməz hərəkəti digər sərnişinlər tərəfindən maraqla qarşılanıb və lentə alınıb. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb və geniş müzakirələrə səbəb olub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.