35 seçki məntəqəsi üzrə məntəqə seçki komissiyaları buraxılacaq

Növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında buraxılması təklif edilən məntəqə seçki komissiyaları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçki dairələri üzrə həmin seçki komissiyaları aşağıdakılardır:

13 saylı Xəzər ikinci seçki dairəsinin 12 saylı,

15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsinin 25 saylı,

18 saylı Nərimanov - Nizami-Binəqədi seçki dairəsinin 15 saylı,

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsinin 1 saylı,

38 saylı Gəncə birinci seçki dairəsinin 13 saylı,

41 saylı Gəncə-Samux-Goranboy seçki dairəsinin 38 saylı,

48 saylı Abşeron birinci seçki dairəsinin 4, 5, 9 saylı,

52 saylı Yevlax seçki dairəsinin 2, 8 saylı,

80 saylı Lerik-Astara seçki dairəsinin 88 saylı,

82 saylı İmişli-Saatlı seçki dairəsinin 41, 42, 44, 45 saylı

104 saylı Gədəbəy seçki dairəsinin 20, 25, 34 saylı seçki məntəqələri.

Qeyd edək ki, 119 saylı Ağdam seçki dairəsi üzrə 21 saylı seçki məntəqəsi bu siyahıdan çıxarılıb.

Qeyd edək ki, bu gün buraxılması təklif edilən seçki komissiyaları ilə birlikdə, ümumilikdə seçki dövründə yol verdikləri nöqsanlara görə 35 seçki məntəqəsinin məntəqə seçki komissiyasının buraxılması təklif olunub.

