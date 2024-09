Vyetnamda qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 292-yə çatdı

Vyetnamda baş verən "Yagi" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 292-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Vietnam News" məlumat yayıb.

Təbii fəlakət nəticəsində 38 nəfərin itkin düşüb. Axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdirildiyi bildirilib.

Bildirilib ki, "Yagi" qasırğasından sonra dəymiş ziyanın təxminən 1,6 milyard ABŞ dolları olduğu və artacağı təxmin edilir.

Məlumata görə, ölkə daxilində təxminən 137 min evə ziyan dəyib, 130 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Qasırğanın olduğu şəhərlərdə infrastruktura ciddi ziyan dəyib.

