Mbappe və Vinisiusun mövqe savaşı - Sol cinahı bölüşə bilmirlər

“Real Madrid”in hücum xəttində Mbappe və Vinisius bir-birilərinə uyğunlaşa bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dani Carvajal danışıb. O etiraf edib ki, komanda hücumda Mbappe, Vinisius və Rodriqo arasında tarazlıq tapmaqda problemlərlə üzləşir. Onun sözlərinə görə, hər üç futbolçu sol cinahda oynamağı sevən oyunçulardır. Dani Carvajal bildirib ki, hücumdakı problem və futbolçuların bir-biriləri ilə anlaşması zamanla həll olunacaq.

Qeyd edək ki, “Real Madrid”uğurlu oyun nümayiş etdirə bilmir. Kilian Mbappe qollar vurmasına baxmayaraq, əvvəlki formasından uzaqdır.

