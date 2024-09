"Abşeron" basketbol klubunun yeni baş məşqçisinin adına aydınlıq gəlib

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki ,paytaxt təmsilçisi türkiyəli Erhan Tokerlə 1 illik müqavilə imzalayıb. O, bu postda həmyerlisi Uğur Özdemiri əvəz edib.

Qeyd edək ki, mütəxəssis Türkiyədə "Qalatasaray"ın aşağı yaş qrupları üzrə komandalarının baş məşqçisi kimi və "Tofaş" komandasında fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.