Bayden sui-qəsd cəhdindən sonra Trampla telefonla danışdı

ABŞ prezidenti Co Bayden və prezidentliyə namizəd Donald Trampla sui-qəsd cəhdini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibinin baş müavini Emili Simons sosial media hesabında paylaşım edib.

“Prezident Bayden indicə keçmiş prezident Trampla danışıb. Onların arasında səmimi söhbət olub və keçmiş prezident Tramp zəngə görə minnətdarlığını bildirib”.

Bildirlib ki, onlar təhlükəsizlik tədbirlərini müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, Donald Tramp sentyabrın 15-də Florida ştatında qolf klubunda olarkən ona sui-qəsd cəhdi baş verib.

