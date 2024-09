Azərbaycanın 2025-ci il üçün icmal və dövlət büdcələrinin layihələri hazırlanarkən "Azeri Light" markalı neftin 1 barelinin qiyməti 70 ABŞ dolları götürülüb.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Bu, 2024-cü illə müqayisədə 5 ABŞ dolları azdır.

