Bu bürclərdən uzaq durun - Sirrinizi bölüşməyin

Bir çox insan burnunu başqalarının işlərinə soxmağı və kiminsə haqqında dedi-qodu etməyi xoşlayır. Amma bəzən həddi aşaraq həmsöhbətlərini özündən uzaqlaşdırırlar. Qeybət edənlərlə ünsiyyət qurmaq çox çətindir, çünki əsl qalmaqal çıxarmaq üçün onlara yalnız bir detal lazımdır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən bu dəfə qeybəti sevən, başqalarını daim müzakirə etməyi sevən bürcləri təqdim edir.

Qoç

Alovlu Qoçlar çox emosionaldırlar, başqalarına nə dediklərini və qarşı tərəfinin əhvalını necə poza biləcəklərini düşünmürlər. Qoçun əhval-ruhiyyəsi yaxşı deyilsə, o, başqasının sirlərini asanlıqla danışa və ya onun haqqında düşündüyü hər şeyi düşünmədən söyləyə bilər.

Əkizlər

Əkizlər çox maraqlı insanlardır və tez-tez ağızlarını necə bağlayacaqlarını bilmirlər. Əkizlər, insanın sosial şəbəkələrindən onun haqqında istənilən məlumatı, hətta həmin insanın çoxdan unutduğu məlumatları çıxarmağa qadir həqiqi izləyicilərdir. Əkizlər başqalarının həyatına burnunu soxmağı sevirlər, yeni dedi-qodu tapmasalar, darıxırlar. Əkizlərin qarşısında büdrəməmək daha yaxşıdır, çünki onlar bu barədə mütləq hər kəsə danışacaqlar.

Əqrəb

Bu insanların sirli xasiyyəti var, lakin eyni zamanda Əqrəb əsl manipulyatordur və buna görə də tez-tez ünsiyyətdə olduğu və ya bəyəndiyi insanlar haqqında hər şeyi bilir. Bundan əlavə, Əqrəb çox vaxt bu cür məlumatlardan eqoist məqsədlər üçün istifadə edir.

Oxatan

Çox vaxt Oxatanlar eşitdikləri məlumatın doğru olub olmadığını düşünmürlər. Onlar dərhal yeni öyrəndikləri dedi-qoduları paylaşmağa çalışırlar. Buna görə də Oxatanlar tez-tez yalan xəbərlər yayırlar ki, bu da bir çox insanın sonradan əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Dostları həyatları haqqında Oxatan bürcünə nə isə deməyə həvəsli olmadığına təəccüblənməməlisiniz.

Balıqlar

Balıqlara gəlincə, kimsə haqqında dedi-qodu edəndə onlardan incimək belə mümkün deyil. Balıqlar hekayələri ilə heç kimə zərər vermək istəmirlər, sadəcə olaraq nəyisə xəyal etməkdə maraqlıdırlar. Onlar başqalarını heyrətləndirmək üçün hekayəni bəzəyə bilərlər. Ancaq bir insan onların bu söhbətlərinə görə bir növ problem yaşayarsa, Balıqlar bundan çox narahat olarlar.

