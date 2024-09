Son olaraq "Mançester Yunayted"də çıxış edən fransız futbolçu Antoni Marsialın yeni komandası bəlli olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Yunanıstan komandalarından olan "AEK" Antoni Marsial ilə müqavilə imzaladığını rəsmən açıqlayıb. AEK-dən verilən açıqlamada fransalı hücumçu üçün "Sehrbaz gəlir" sözləri işlədilib.

Qeyd edək ki, Martialın adı Türkiyə klubları ilə hallanırdı.

