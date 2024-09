Türkiyə Super Liqasının VI turunda İstanbul derbisi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça” doğma azarkeşləri önündə “Qalatasaray”ı qəbul edib.

Qarşılaşma qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

21 sentyabr

Türkiyə Super Liqası

21:00. "Fənərbaxça" - "Qalatasaray" 1:3

Qollar: Edin Dzeko, 63 - Lukas Torreyra, 21, Dris Mertens, 28, Qabriel Sara, 60

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.