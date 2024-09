Nakautla uduzan Coşua fantastik məbləğ qazandı

Uembli Stadionunda 96 min tamaşaçı qarşısında keçirilən IBF Dünya ağır çəki matçındakı pul mükafatı ilə bağlı təəccüblü iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az "Sporty Salaries"ə istinadən xəbər verir ki, iddiaya görə, məğlub olan Coşua 6 milyon funt-sterlinqi artıq qarantiləyib, Daniel Dyubua isə ən azı 3,5 milyon funt-sterlinq qazanıb.

Yayım hüquqlarından gələn pulla Dyubuanın 10 milyon funt-sterlinqə, Coşuanın isə 25 milyon lirəyə qədər qazana biləcəyi ifadə edilib.

Qeyd edək ki, matçın 5-ci raundda rəqibini nokaut edən Dyubua IBF kəmərini qoruyub.

