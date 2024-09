Mövsümü erkən başa vurdu

"Mançester Siti"nin və İspaniya Milli Komandasının yarımmüdafiəçisi Rodri mövsümü başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu zədə alıb. ESPN-in məlumatına görə, "Mançester Siti"nin "Arsenal"la evdə 2:2 hesablı heç-heçə etdiyi matçda sağ dizindən ön çarpaz bağ nahiyəsindən zədə alan futbolçu mövsümün qalan hissəsində oynaya bilməyəcək.

Matçın 16-cı dəqiqəsində zədələnən və 21-ci dəqiqədə oyunu tərk edən Rodrini Kovaçiç əvəzləyib. Qeyd edək ki, Rodri bu mövsüm biri Çempionlar Liqasında, ikisi isə Premyer Liqada olmaqla 3 oyun keçirib.

