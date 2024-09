Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında “Gənclik” parkında ağacəkmə aksiyasından paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilir:

"Bakının Xətai rayonundakı “Gənclik” parkında ağacəkmə aksiyası. 23.09.2024".

