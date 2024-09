Ukraynada müharibə səbəbindən evsizlərin sayı artır

Rusiya və Ukrayna arasında genişmiqyaslı müharibə evsizlərin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Depaul International" xeyriyyə təşkilatının yeni hesabatında deyilir. Könüllülər deyirlər ki, küçələrdə və ya sığınacaqlarda yatanların təxminən dörddə biri evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan insanlardır. Hazırda Ukraynada evsizlərin dəqiq sayı məlum deyil, lakin xeyriyyə təşkilatı küçələrdə və ya sığınacaqlarda yaşayan 200-dən çox insanla sorğu keçirib.

Xeyriyyəçilərin sorğu-sual etdiyi evsizlərin 69%-i kişilər, demək olar ki, yarısı 18-45 yaş arasındadır. Bundan əlavə, respondentlərin 31%-ni təşkil edən keçmiş məhbuslar da xüsusi risk altındadır.



Təşkilat qeyd edib ki, evsizlərin sayının artması əhalinin həssas təbəqələri üçün məhdud resursları gərginləşdirib. Xüsusilə, Kiyevdə Ukraynanın mərkəzi hissəsinə xidmət edən yalnız bir sığınacaq var.

