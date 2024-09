Muxtar Babayev Cennifer Morqanla görüşdü - FOTO

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin beynəlxalq iqlim siyasəti üzrə xüsusi nümayəndəsi, dövlət katibi Cennifer Morqan BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası çərçivəsində görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində məlumat verilib.

“COP29-un prezidenti Muxtar Babayevin rəhbərlik etdiyi COP29-un Rəyasət Heyəti Bakıda keçiriləcək COP29-da ümumi prioritet məsələlərin həllində gələcək tərəqqi yollarının axtarını davam etdirmək üçün Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin beynəlxalq iqlim siyasəti üzrə xüsusi nümayəndəsi, dövlət katibi Cennifer Morqan ilə görüşüb”, – məlumatda bildirilib.

