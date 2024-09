Avropa Liqasında ilk tura start verilir

Bu gün UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin I turu start götürür.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutacaq.

Azərbaycanlı futbol azarkeşlərinin böyük maraqla gözlədiyi oyunda "Qalatasaray" komandası doğma meydanda Yunanıstanın PAOK klubu ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, I turun növbəti oyunları sabah keçiriləcək.

UEFA Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, I tur

25 sentyabr

20:45 - "Bodo-Qlimt" (Norveç) – "Porto" (Portuqaliya)

20:45 - "AZ Alkmar" (Niderland) – "Elfsborq" (İsveç)

23:00 - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) – "Tvente" (Niderland)

23:00 - "Nitsa" (Fransa) – "Real Sosyedad" (İspaniya)

23:00 - "Qalatasaray" (Türkiyə) – PAOK (Yunanıstan)

23:00 - "Dinamo Kiyev" (Ukrayna) – "Latsio" (İtaliya)

23:00 - "Midtyulland" (Danimarka) – "Hoffenheim" (Almaniya)

23:00 - "Anderlext" (Belçika) – "Ferençvaroş" (Macarıstan)

23:00 - "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – "Slaviya" (Çexiya)

