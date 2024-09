Bakı Qızlar Universitetinin tələbəsi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan universitetləri" "Facebook" səhifəsində bildirilib.

Məlumata görə, vəfat edən şəxs Məsmə Rəsulzadə, universitetin Məktəbəqədər təhsil ixtisasının II kurs tələbəsi olub. Onun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi və bu səbəbdən vəfat etdiyi qeyd edilib.

