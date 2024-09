Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən keçirilən valyuta hərraclarında 5 milyard 378,1 milyon ABŞ dolları həcmində satış həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə artım nümayiş etdirir.

Sentyabr ayı üzrə valyuta satışının məbləği isə 582,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,4 dəfə çoxdur.

