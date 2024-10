Fransada mühacirətdə yaşayan Vidadi İsgəndərli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransada yaşayan jurnalist Qənimət Zahid məlumat verib.

O bildirib ki, 2 gün əvvəl yaşadığı evdə bıçaqlı hücuma məruz qalan V.İsgəndərli xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, sentyabrın 29-u Vidadi İsgəndərli Mülyuz (Mulhouse) şəhərində yaşadığı evdə naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Ona çoxsaylı bıçaq zərbələri vurulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.