​Rusiya Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı tərəflərə çağırış etdi

Rusiya Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı tərəflərə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Rusiya Yaxın Şərqdəki vəziyyətdən narahatdır. Moskva tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.

Peskov jurnalistlərə açıqlamasında İranın İsrailə raket hücumu ilə bağlı da danışıb. Yaxın Şərqdəki vəziyyətin narahatedici ssenari üzrə davam etdiyini deyən Peskov bildirib ki, Rusiya dinc əhalinin ölümünə səbəb olan hər hansı hərəkəti pisləyir. Peskov Rusiyanın bütün münaqişə tərəfləri ilə əlaqə saxladığını və bu təmasları davam etdirdiyini qeyd edib.

