Mbappeyə qarşı Neymar və Haaland - "Barselona"nın çılğın planı bəlli oldu

"Barselona"nın prezidenti Joan Laporta braziliyalı ulduz Neymarı kluba qaytarır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Neymarın Səudiyyə Ərəbistanının Pro Liqasında çıxış edən "Əl-Hilal" klubu ilə müqaviləsi 2025-ci ildə başa çatır. Zədəsini sağaldan braziliyalı futbolçu Neymarın “Barselona” qayıda biləcəyi iddia edilib. İspaniya mətbuatının məlumatına görə, Neymar keçmiş klubu "Barselona"ya qayıtmağa çox yaxındır. Tərəflər arasında danışıqların aparıldığı deyilir. Transfer bu mövsüm reallaşa bilər.

Məlumata görə, “Barselona” Erlinq Haalandı Qvardiola “Mançester Siti”dən ayrılandan sonra transfer etmək istəyir. Neymar isə “Barselona”nın yaxın hədəfidir.

