Bu gün Biləsuvar rayonunda 7 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Biləsuvar qaz paylayıcı stansiyadan qidalanan uzunluğu 11 000 metr polietilen qaz xətlərinin kipliyə sınaq olunması üçün Əliabad, Xırmandalı, Bəydili, Zəhmətabad kəndləri və şəhərin bir hissəsi olmaqla ümumilikdə 7 500 abonentin təbii qaz təchizatının saat 10:00-dan işlər başa çatana qədər dayandırılması planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.