Türkiyənin məşhur pop ulduzu Mustafa Sandal Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sənətçi sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Paytaxtı gəzib dolaşan Sandal yolunu İçərişəhər və Qoşa Qaladan salıb.

Mustafa Qız Qalasının önündə küçə musiqiçinin “Hanq” adlı musiqi alətində ifasını lentə alaraq “Bakıdan musiqi dolu sevgilərlə” qısa şərhini yazaraq, izləyiciləri ilə bölüşüb.

Bununla yanaşı pop ulduz oradakı məhəllələrin birində çəkdirdiyi fotosunu da yayımlayıb.

