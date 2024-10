İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Suriyada səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onu paytaxt Dəməşqdə Suriyanın rəsmi şəxsləri qarşılayıb.

Qeyd edək ki, A.Əraqçi bundan əvvəl Beyrutda səfərdə idi.

