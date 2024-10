Əməkdar artist Cabir İmanov həyat yoldaşı Zara İmanova ilə birlikdə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən “Tağıyev: Neft” bədii filminin premyerasına qatılıb.

Qeyd edək ki, Cabir İmanov 2015-ci ilin iyulunda ikinci dəfə ailə qurub. Aktyorun ilk evliliyindən iki qız övladı, ikinci nikahından isə bir oğlu var

