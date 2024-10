İki voleybolçumuz - Cavid Əzimov və İlhamə Əzimova evlənir.

Metbuat.az idman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, bunu voleybol üzrə qadınlar və kişilər arasında təşkil edilən ölkə kuboku və Yüksək Liqa yarışlarının püşkatma mərasimində Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti Şahin Bağırov açıqlayıb.

O bildirib ki, "Azərreyl"in oyunçusu Cavid Əzimov "Murov Azterminal"dan İlhamə Əzimova ilə ailə qurur. Cütlüyün bir neçə gün sonra toy mərasimi baş tutacaq.

