Diaspor təmsilçilərimiz Polşada “erməni şəbəkəsi”nin təxribatına layiqli cavab veriblər

Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində keçirilən ATƏT “İnsan Ölçüsü” Konfransı çərçivəsində Azərbaycana qarşı informasiya təxribatı göstərilməsinə cəhd edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Polşa Azərbaycanlıları Şurasının Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, oktyabrın 7-də “erməni şəbəkəsi” tərəfindən “Dağlıq Qarabağda niyə ermənilər yoxdur?” adlı yan tədbir keçirilib. Tədbirə Demokratiyanın İnkişafı Fondu (Democracy Development Foundation), İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Tərəfdaşlığı (International Partnership for Human Rights) təşkilatları dəstək veriblər.

Tədbirdə Azərbaycan tərəfinin mövqeyi nəzərə alınmadan birtərəfli ittihamlar irəli sürülüb. Demokratiyanın İnkişafı Fondundunun “İnsan haqları” bölməsinin meneceri Arpi Harutyunyan, “Tədqiqat və müdafiə məsələləri” üzrə əməkdaşı Alen Şadunts, həmçinin, “Freedom House” təşkilatının Ermənistan üzrə təmsilçisi Andranik Şirinyan çıxış edərək Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan Ordusunun guya müharibə cinayətləri törətməsi barədə qondarma fikirlər səsləndiriblər.

Polşadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri “erməni şəbəkəsinin” təxribatçı əməllərini cavabsız buraxmayıblar. Polşa Azərbaycanlıları Şurasının (PAŞ) üzvləri Ləman Ələkbərova, Şamo Qubadov öz çıxışları ilə tədbirin qeyri-obyektiv keçirildiyini isbatlayıblar.

Şamo Qubadov erməni spiker Arpi Harutyunyan və Andranik Şirinyanın çıxışında yanlış arqumentlərə istinad edildiyini, onların müharibə cinayətləri barədə heç bir fakt və dəlilə malik olmadıqlarını qeyd edib. Vurğulayıb ki, əksinə, Azərbaycan dövləti adından Qarabağda yaşayan etnik ermənilərə Azərbaycan Konstitusiyasını qəbul etmək şərtilə qalıb yaşamaları təklif edilib.

Konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb ki, Qarabağı könüllü şəkildə tərk edən erməni əsilli şəxslərin hərəkətinə sivil, humanitar prinsiplər çərçivəsində bütün şərait yaradılıb, onların təhlükəsizliyi təmin edilib.

PAŞ üzvü Laman Ələkbərova isə nitqində onu qeyd edib ki, beynəlxalq konfranslarda Qarabağ mövzusunda danışanda yalnız erməni əsilli şəxslərin məsələsinin gündəmə gətirilməsi yanlışlıqdır. O qeyd edib ki, Qarabağda tarixi Azərbaycandır, tarix boyu ərazidə azərbaycanlılar yaşayıblar. Birinci Qarabağ savaşı dövründə onlar Ermənistanın işğalı nəticəsində öz yurdlarını məcburən tərk ediblər, qaçqın və didərginə çevriliblər.

Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri konfrans iştirakçılarını obyektiv, qərəzsiz olmağa dəvət ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.