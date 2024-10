Bu gün aktyor Cövdət Şükürovun toyudur.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, aktrisa Gülçin Qasımova ilə evlənir. Məclis şəhər restoranlarından birində keçirilir.

Toyda sənət adamları iştirak edir.

Qeyd edək ki, Cövdət iki dəfə ailəli olub və ayrılıb. Aktyorun ilk evliliyindən iki övladı var. Cövdət və Gülçin birlikdə "Xəyanət" serialında rol alırlar.

