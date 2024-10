Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Volqoqrad vilayətində baş verib.

Yak-130 təlim təyyarəsi uçuş zamanı qəzaya uğrayıb.

İnsident zamanı tələfatın olması barədə hələ məlumat verilmir.

