Naxçıvan Dövlət Universitetinin (NDU) məzunu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" "Facebook" səhifəsində məlumat verilib.

Bildirilib ki, yüksək ortalama ilə bakalavr məzunu, Bakı Musiqi Akademiyasının magistr tələbəsi Sərvət İbrahimov dünən qəflətən ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.