İngiltərə Premyer Liqa təmsilçisi "Çelsi" 23 yaşlı futbolçu Mixaylo Mudrik ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xairci KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 70 milyon avro transfer qiyməti olan Mudrik qış transfer pəncərəsində klubdan ayrılmayacaq.

Belə ki, ukraynalı futbolçu "Çelsi"də Ceydon Sançonun güclü alternativi kimi görülür və baş məşqçi Enzo Mareskanın gənc futbolçunun inkişafı üçün daim onunla çalışır.

Qeyd edək ki, Mudrik bu mövsüm 8 oyunda meydanda olub, 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.