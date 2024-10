Türkiyə yığması UEFA Millətlər Liqasında evdə Monteneqro millisinə qalib gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, B Liqasının IV qrupundakı qarşılaşmada “ay-ulduzlular” 1:0 hesabı ilə rəqibindən üstün olub.

Ölkənin Samsun şəhərində baş tutmuş matçda yeganə qolu 69-cu dəqiqədə İrfan Kahveci vurub. Ona məhsuldar ötürməni “Yuventus”un gənc ulduzu Kenan Yıldız verib.

Qeyd edək ki, üç oyundan sonra Vinçenzo Montellanın yetirmələri yeddi xalla turnir cədvəlinə başçılıq edirlər.

