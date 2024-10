Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə doğum günü şərəfinə gözəl vaza hədiyyə edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib.

Jurnalistin müvafiq sualına cavabında Yuri Uşakov deyib: “Ərdoğanın Vladimir Putinə hədiyyəsi haqqında deyə bilərəm ki, bu, gözəl bir vaza idi”.

