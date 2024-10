Bakı-Sumqayıt magistralında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yolda uzun tıxac yaranıb.

Qəza nəticəsində hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib, hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası və polis əməkdaşları cəlb olunublar.

Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil.

